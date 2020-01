M5S, Crimi: “Abbiamo arato, ora dobbiamo seminare per vedere i frutti”

“Ora dobbiamo lavorare su un percorso di visione del futuro, immaginare come vogliamo che sia il futuro: in questi mesi abbiamo arato, ora si può seminare per vedere i frutti che arriveranno”. Investito ufficialmente della guida del Movimento, non ha ancora lasciato il Tempio di Adriano, nella Capitale, dove nemmeno un’ora prima Di Maio ha ‘salutato’, che già i media lo circondano interrogandolo sul futuro del Movimento. E lui, Vito Crimi, ‘reggente’ suo malgrado, tiene subito a ribadire che, nonostante ‘il passo indietro’ del ministro degli Esteri, questo “non avrà nessun impatto sul governo e sull’azione di governo del Movimento”.

Riguardo poi su chi ricadrà il ruolo di capo delegazione del M5S, Crimi invita alla calma: “lo decideremo, non sarà Di Maio che ha lasciato anche questo ruolo“.

Intanto dal suo profilo Fb Di Battista si è limitato a scrivere “Grazie Luigi“.

