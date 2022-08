M5S, Grillo contro ‘transfughi’: da Di Maio a D’Incà, l’album degli zombie

(Adnkronos) – Mentre Luigi Di Maio presenta la sua nuova creatura politica, il ministro Federico D’Incà e l’ex capogruppo Davide Crippa motivano le ragioni del loro addio al M5S, arriva la zampata di Beppe Grillo. Sui social, dove il fondatore del Movimento posta l”album degli zombie’, ‘in edicola: con 4 bustine l’album è in regalo!’. Seguono tutte le foto dei ‘transfughi’ M5S -la galleria è lunga- e non mancano i big, da Di Maio a D’incà, passando per Lucia Azzolina e Vincenzo Spadafora. Non manca neppure l’ultima uscita in casa M5S, Federica Dieni, che ha detto addio al Movimento proprio oggi. “Da oggi in tutte le edicole”, scrive Grillo nel commento che accompagna il post.