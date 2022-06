M5S, Grillo e i 2 mandati: “Meglio sacrificare qualche vero o sedicente Grande Uomo”

(Adnkronos) – Il “dilemma” della regola del doppio mandato “può essere superato in altri modi, senza per questo privarsi di una regola la cui funzione è di prevenire il rischio di sclerosi del sistema di potere, se non di una sua deriva autoritaria, che è ben maggiore del sacrificio di qualche (vero o sedicente) Grande Uomo”. Così Beppe Grillo interviene dal suo Blog nel dibattito sul superamento della regola dei due mandati, tema che sarà sottoposto a votazione sul sito del M5S entro la fine del mese. Un passaggio che secondo fonti parlamentari ‘contiane’ vicine al garante 5 Stelle sarebbe un riferimento al ‘sacrificio’ di Di Maio per il doppio mandato.

“Alcuni obiettano, soprattutto fra i gestori che si arroccano nel potere, – prosegue Grillo – che un limite alla durata dei mandati non costituisca sempre l’opzione migliore, in quanto imporrebbe di cambiare i gestori anche quando sono in gamba: ‘cavallo che vince non si cambia’ sembrano invocare ebbri di retorica da ottimati”, ironizza invitando appunto a superare “in altri modi” l’empasse.

“Appare sempre più opportuno – evidenzia Grillo – estendere l’applicazione delle regole che pongono un limite alla durata dei mandati. Queste regole hanno goduto di una certa fortuna in alcuni ambiti del settore pubblico, quali i giudici della Corte Costituzionale. Ma il limite alla durata dei mandati – sottolinea – si giustifica anche nell’esigenza di porre un limite a un potere rilevante, come per esempio quello del Presidente degli Stati Uniti”.