M5S -Lega: volano gli stracci in Aula sulla Lombardia, ed il presidente Fico interrompe la seduta

Non c’è niente da fare, ormai in seno al parlamento la tensione continua a montare. Del resto, dopo aver assistito ‘impotenti’ per una settimana alla ‘pantomima’ in seno alla maggioranza, con Renzi pronto a ‘ferire mortalmente’ il governo soltanto per non esser stato abbastanza considerato, e dopo un dl ‘sgangherato’ che non aiuta nessuno, all’interno dell’Aula ormai hanno tutti nervi a fior di pelle.

L’attacco ‘insensato’ di Ricciardi (M5s) alla Lombardia

Stamane poi ad accendere ulteriormente gli animi ci ha pensato Riccardo Ricciardi del M5s il quale, dei tanti argomenti che avrebbe potuto citare per ‘colpire’ l’opposizione, ha deciso invece di sparare contro la Lombardia: “Chi critica Conte propone il modello Lombardia, un ospedale da 21 mln per 25 pazienti, ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini”.

L’ospedale della Fiera realizzato con soldi privati

Un intervento in questo caso ‘gratuito’ anche perché, come è noto a tutti, l’ospedale realizzato con la consulenza di Bertolaso nella Fiera, è stato realizzato, facendo totale affidamento sulle donazioni di privati.

Ed infatti, immediatamente, dai banchi della Lega è partito il coro delle proteste con un crescendo di invettive, partite dal “Buffone” iniziale, nei confronti del deputato 5stelle.

Insomma un bailamme tale, che alla fine il presidente Fico ha dovuto sospendere al seduta.

