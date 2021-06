M5S, telefonata tra Grillo e Conte ma restano le distanze

Ci sarebbe stata una telefonata tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte a quanto apprende l’Adnkronos. Secondo fonti vicine al garante del M5S, si starebbe aprendo qualche timido spiraglio nella difficile partita tra il fondatore e l’ex premier, dopo l”incidente’ di giovedì scorso con l’affondo di Grillo contro l’ex presidente del Consiglio. Ma fonti parlamentari che hanno sentito Conte riferiscono che rimarrebbero ancora le distanze tra i due e che i nodi principali non sarebbero stati assolutamente sciolti.

Questa mattina i ‘pontieri’ a lavoro per ricucire erano pessimisti: “Ci sono pochi margini”, confidavano diversi ‘big’ del Movimento. Ma nelle ultime ore ci sarebbero stati segnali di distensione da parte del garante del M5S, anche se la trattativa appare comunque complessa, in salita. Anche perché, sostengono fonti vicine al fondatore del Movimento, l’ex premier vorrebbe “piena agibilità politica”, ammesso che basti per tornare sui suoi passi. Anche se ieri, in un post sui social dopo la Vittoria degli azzurri, Conte sembrava rivolgersi al popolo dei 5 Stelle: “E’ nei momenti di difficoltà che si vede la forza della squadra”.

Tanti i commenti dei follower che lo incitavano a non mollare e a prendere il timone del Movimento. Ma la trattativa appare comunque appesa a un filo. Intanto non si esclude un blitz di Grillo a Roma nelle prossime ore.