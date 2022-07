M5S, travaglio in assemblea su uscita governo

(Adnkronos) – Un’assemblea tesa, dove il documento consegnato da Giuseppe Conte al premier Mario Draghi sembra mettere d’accordo i più, soprattutto per i toni e le questioni poste. Ma dove emerge con forza la voglia dei parlamentari M5S, soprattutto i senatori, di abbandonare la nave del governo Draghi. Dopo le parole di Conte in apertura dell’assemblea tenutasi in serata e terminata dopo la mezzanotte, fuoco di fila di interventi contro la permanenza nell’esecutivo, raccontano alcuni presenti all’Adnkronos.

Tra i più convinti, per fare alcuni nomi del Movimento della prima ora, Laura Bottici e Alberto Airola. Il senatore torinese, in particolare, ha manifestato il suo scetticismo sulle risposte attese dal premier, “spacceranno 4 perline colorate per l’oro di Montezuma”, ha messo in guardia i colleghi. Ricordando per uno dei principi cardine del Movimento: “Fosse per me, uscirei domani stesso. Ma il Movimento è una grande comunità, la decisione non può essere presa né da me, né da Beppe, né da Conte o da tutti noi con un voto assembleare. Siamo entrati con il voto della base in questo governo e con il voto della base dobbiamo uscirne”, le sue parole.

Ancor più duro il collega Giovanni Endrizzi, secondo il quale, viene raccontato, il patto stretto per entrare nel governo è stato tradito, dunque il voto degli attivisti potrebbe essere tranquillamente bypassato. Mentre la deputata Gilda Sportiello se l’è presa con gli “scissionisti poltronisti”, complici di un governo in cui il M5S è stato tradito. Ad avanzare dubbi sulla linea dura che stava segnando la congiunta, aprendo la strada ad una serie di interventi improntanti alla cautela, ci avrebbe pensato Stefano Buffagni, invitando i colleghi a ponderare per bene la scelta: “non si possono prendere decisioni in base ai ritorni elettorali, seduti su comode poltrone mentre fuori c’è un paese in ginocchio, una crisi economica in arrivo con un rallentamento economico di cui ci sono già segnali evidenti”.

Buffagni avrebbe riportato l’attenzione sulle risposte che arriveranno da Palazzo Chigi: le decisioni, per l’ex sottosegretario, vanno assunte in base a questo. “Abbiamo posto temi per dare risposte alle persone sulle quali esigiamo risposte concrete. In assenza di questo – avrebbe rimarcato – non ha senso la nostra permanenza, questo è chiaro. Ma ogni scelta va fatta consapevolmente, guardando a cosa succede nel paese. Perché le bollette impattano sulle produzioni, sulle imprese, sulle filiere che già scontano problemi di approvvigionamenti”.

“Non stiamo giocando – avrebbe dunque sferzato i colleghi – esistono le priorità delle persone vere. Non ho problemi se si va a votare già a settembre, ma voglio che le scelte vengano fatte consapevoli delle conseguenze per le persone, non per i sondaggi”. Dopo Buffagni, altri interventi moderati, con dubbi sulla scelta da compiere. La maggioranza è per lasciare, “ma il travaglio c’è ed è innegabile”, spiega un big del Consiglio nazionale.