Maccarese, annega davanti al nipote, è il sesto bagnante morto in pochi giorni

Ancora una tragedia in mare: annega davanti al nipote, a Maccarese, un indiano di 45 anni. L’uomo stava nuotando con il nipote quando è scomparso tra le onde risucchiato dalla corrente, forse a seguito di un malore.

A nulla sono serviti i soccorsi dei bagnini, che hanno tentato di rianimarlo per oltre 20 minuti: intervenuti anche i sanitari del 118, con l’elisoccorso, e i militari della Capitaneria di Porto. Il 45enne è la sesta vittima, in meno di due mesi, sul litorale. L’ultima in ordine di tempo, l’8 agosto scorso a Focene, venerdì 6 agosto moriva un cittadino romeno di 50 anni, morto per affogamento a Civitavecchia; in questo caso, gli accertamenti dei militari avevano aperto un procedimento per omicidio colposo per l’amministratore unico dello stabilimento del lungomare, con l’accusa di omissione del servizio di salvataggio obbligatorio, riaccendendo polemiche, dubbi e incertezze su un tema, quello della sicurezza degli stabilimenti balneari e dell’incolumità dei bagnanti che, di anno in anno, si fa sempre più controverso e accompagnato da numeri crescenti di lutti e tragedie.