Maccarese, notte di fiamme alla stazione ferroviaria

Notte di caos e fiamme al parcheggio della stazione ferroviaria dove un incendio ha distrutto cinque auto, danneggiandone una sesta. L’incendio è divampato la notte del 1 marzo nell’area di sosta dello scalo ferroviario di Maccarese, nel comune di Fiumicino.

Da quanto si apprende l’incendio è divampato da una Volkswagen Touran (andata poi distrutta). Il rogo si è poi esteso alle vetture vicine. Sul posto per accertare l’accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fregene che non hanno trovato evidenti tracce di dolo o acceleranti. Indagini in corso da parte dei militari dell’arma che, in attesa della relazione dei vigili del fuoco, non escludono nessuna ipotesi, compreso il gesto doloso.