Maccarese, Un motociclista di 42 anni perde la vita

Un motociclista di 42 anni ha perso la vita nella giornata di ieri, martedì 31 gennaio, a Maccarese. La tragedia nel primo pomeriggio, in via dell’Olivetello, strada rettilinea che attraversa le campagne della frazione di Fiumicino. L’uomo, secondo quanto si apprende in transito dalla costa verso l’interno, avrebbe perso il controllo della moto urtando uno dei muretti di cinta posti sul ciglio della strada e finendo quindi sbalzato nei campi adiacenti. Un volo di alcuni metri e un impatto che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi: il 42enne è morto praticamente sul colpo.