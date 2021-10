Macerata, liberato 25enne inglese sequestrato per giorni

Sequestrato per 8 giorni a Monte San Giusto nel maceratese. Il 25enne britannico è stato liberato dai carabinieri del Ros. Il ragazzo di cui non è stato reso noto il nome, è originario di Londra, scrive il Guardian. I quattro rapitori gli avevano fatto chiamare i genitori per chiedere un riscatto 7mila euro, ma il giovane era riuscito a far capire che era trattenuto contro la sua volontà. Il padre ha dunque contattato la polizia della National Crime Agency (Nca), che ha allertato le autorità italiane.

“Era tenuto in una stanza al buio, ammanettato e a piedi nudi. Stiamo ancora indagando per far luce sul caso”, ha detto il colonnello Massimiliano Mengasini, citato dal Guardian, spiegando che il ragazzo è stato liberato ieri e che tre uomini e una donna sono stati arrestati. Il ragazzo viene descritto in buone condizioni fisiche, malgrado sia stato poco nutrito, ma “psicologicamente provato”. “Abbiamo lavorato strettamente con le autorità italiane fin da quando è stato segnalato il rapimento di un britannico”, ha riferito Sean Kelly, dell’unità anti rapimenti (Akeu) della Nca. “Funzionari dell’Nca in Italia e specialisti dell’Akeu, assieme alla polizia britannica, hanno fornito stretto sostegno ai carabinieri nell’ambito delle loro indagini. Siamo felici che questo incidente sia stato risolto con successo”, ha aggiunto.

Il ragazzo era in vacanza da giugno in Italia, dove era stato in varie città, fra cui Napoli, Sorrento, Firenze e Bologna, prima di arrivare nelle Marche. Al momento del rapimento era con un amico, che era riuscito a fuggire e ad informare la famiglia nel Regno Unito.

L’udienza di convalida del processo è prevista domani alle 10 al tribunale di Macerata. I carcerieri finiti in manette, tre ragazzi e una ragazza, sono accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione. L’attività investigativa prosegue, intanto, per chiarire tutti i risvolti della vicenda: al momento ancora non sono noti i motivi del sequestro.