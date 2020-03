Macron: “Francesi state a casa, siamo in guerra. Stop alle bollette”

“Siamo in guerra”. Ha usato parole forti il premier francese Emmanuel Macron per parlare ai connazionali della scelta di ‘chiudere’ la Francia per 15 giorni per arginare il propagarsi del coronavirus. Il presidente francese ha inoltre rassicurato che le bollette verranno sospese così come le altre attività per cui le restrizioni non comportano il normale svolgimento.

Queste le parole di Macron in un discorso a reti unificate diretto ai connazionali in questo periodo complicato che sta affrontando la Francia e l’intera Europa: “L’epidemia di coronavirus è diventata una realtà immediata, presente. Siamo in guerra, una guerra sanitaria certamente: non lottiamo contro un esercito o contro un altro paese. Ma il nemico è qui, invisibile, inafferrabile, che avanza. E questo richiede la nostra mobilitazione generale”.

“Riduciamo i nostri spostamenti”

Ha aggiunto Macron annunciando misure simili a quelle prese dall’Italia per arginare la diffusione del virus: “Sono state prese con un solo obiettivo, proteggersi di fronte alla diffusione del virus. Dopo aver consultato gli esperti e la gente sul terreno ho deciso di rafforzare ancora le misure per ridurre i nostri spostamenti e i nostri contatti allo stretto necessario”, ha concluso.