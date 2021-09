Made in Italy, Ferro (Ice): ‘Sistema Paese al fianco imprese nella ripartenza’

“Tornare in presenza a premiare le eccellenze che si sono distinte nella promozione del Made in Italy nel mondo, in una fase di ripartenza delle fiere internazionali, dell’economia e dell’export grazie ai risultati della campagna vaccinale, è un grande risultato. Un risultato del Paese da consolidare nell’interesse della vita e della salute ma anche del benessere sociale ed economico per tutti”. E’ quanto sottolinea Carlo Ferro, Presidente di Ice Agenzia, intervenendo alla cerimonia di consegna dei Premi Leonardo oggi a Roma.

“Abbiamo dedicato un’edizione speciale 2020 del Premio Leonardo – spiega Ferro – agli operatori del sistema sanitario nazionale per esprimere la nostra gratitudine a chi ha aiutato gli altri e servito il Paese sul fronte dell’emergenza sanitaria”.

“Oggi siamo qui per premiare alcuni campioni di eccellenze storiche e nuove tendenze, esempi delle radici profonde del posizionamento del Made in Italy sui mercati globali. Il Sistema Paese è a fianco delle imprese nella ripartenza con reazione e con visione. E come Ice vogliamo contribuire con 15 nuove azioni avviate nell’ambito del Patto per l’Export per ammodernare e per rendere più fruibili alle Pmi i servizi di assistenza all’internazionalizzazione”, ha concluso.