Made in Sud 2020: ecco chi sono tutti i volti comici del programmadi Rai2

La quattordicesima edizione di Made in Sud, la decima per Rai 2, ha preso il via ieri sera in prime time nella serata del 16 Giugno 2020 anticipato da una grande attesa e anche da molta curiosità, essendo uno dei primi programmi a ripartire dopo il lockdown.

Come noto, la conduzione spetta a Stefano De Martino e Fatima Trotta e la partecipazione di Biagio Izzo, nel ruolo di capocomico. Un rilancio del programma che sembra aver dato i primi evidenti segnali come si evince dai dati auditel della giornata di ieri relativi agli ascolti tv.

Necessari per lo show sono ovviamente i comici. Tra new entry e conferme, ecco chi sono i comici che compongono il cast.

Made in Sud 2020: tutti i comici

I volti comici del programma confermati sono Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Ciro Giustiniani ed Enzo e Sal. Con loro ci saranno anche I Ditelo Voi, gli Arteteca, già protagonisti di alcuni speciali andati in onda su Rai 2, Maria Bolignano, Manu e Luca, i Sud 58 e i Radio Rocket.

Ci sarà anche Francesco Albanese,e Peppe Iodice. Il pubblico potrà vedere anche Nello Iorio e Simone Schettino. Lo show verrà poi avvalorato dalle presenze di Matranga e Minafò, dalle Sex and Sud, da Enzo Fischetti, da Uccio De Santis, da Ettore Massa, da Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato, da Rosaria Miele, e Rosario Alagna e Tommy Terrafino.

E poi Made in Sud si arricchisce di altre 10 new entry: Piero Salerno, Damiano Terzo, Claudio Di Giovanni, Giuseppe Accetta, i Gemelli di Guidonia, Adel Ahmed, Vincenzo De Lucia, Sara Carannante, Irene Pariota e Rosaria Frenza.

E ancora: ospiti fissi del programma il comico Lello Arena e Sal Da Vinci, mentre Enzo Avitabile sarà ospite in alcune puntate.