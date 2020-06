Made in Sud, Nuova Edizione oggi 16 Giugno 2020 su Rai2: anticipazioni, gag, conduttori

Torna oggi su Rai2 dalle ore 21.20 Made in Sud, la Nuova Edizione. Il noto programma che per anni ha rappresentato una svolta, non solo per la Rai e per i suoi protagonisti con schetch e gag, ma anche per molti che ne hanno ricalcato, ripreso e continuato il ‘filone’ comico e interpretativo.

Dunque appuntamento questa sera 16 giugno 2020 con i tanti comici Made in Sud. Ecco cosa ci aspetta.

Made in Sud, Nuova Edizione oggi 16 Giugno 2020 su Rai2

La comicità di Made in Sud ritorna in prima serata su Rai2. Lo show sarà uno dei primi programmi di intrattenimento a riaprire i battenti tornando in onda da un grande studio, l’Auditorium del CPTV di Napoli, dopo il lockdown e ovviamente sempre nel rispetto delle regole anti contagio.

Un appuntamento corposo, come sempre, quello del varietà composto di comicità, risate, musica, gag e divertimento, che andrà in onda tutti i martedì sera, per sei settimane. Tante le novità e molte le conferme.

Alla guida del programma ritroveremo Stefano De Martino e Fatima Trotta, e, a fare da spalla ai due presentatori, Biagio Izzo, con le sue venature comiche.

Per questa edizione il cast sarà avvalorato dalla presenza di Lello Arena e Sal Da Vinci come ospiti fissi e di Enzo Avitabile, ospite speciale in diverse puntate.

Nel corso della prima puntata interverrà anche il rapper Clementino che duetterà sul palco con Avitabile. Inoltre il cast del programma renderà poi omaggio ad un grande artista napoletano, Renato Carosone, in occasione dei 100 anni dalla nascita, con un medley delle sue canzoni.

Oltre quaranta gli artisti che in questa stagione si avvicenderanno sul palcoscenico: comici già affermati che proporranno vecchi e nuovi personaggi, ma anche sketch e gag che vedranno l’ingresso in squadra di molti volti nuovi.