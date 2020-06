Made in Sud, quando andrà in onda? Cambio di giorno, Serie A, ecco perchè oggi non va in onda lo show con Stefano De Martino e Fatima Trotta

Made in Sud, quando andrà in onda? Cambio di giorno, Serie A,...

Ma quando va in onda ‘Made in Sud’? Uno dei programmi più seguiti di questa fase post quarantena, ha subito una trasformazione in corsa che ha confuso i tanti fan.

Il programma con la conduzione di Stefano De Martino e, come nella scorsa edizione, Fatima Trotta, è seguitissimo e molto atteso: ma quando andrà di nuovo in onda? La trasmissione che era prevista per martedì, e ripartita ufficialmente la settimana scorsa, subisce però una novità, forse un po’ inattesa.

Infatti, oggi il programma non andrà in onda.

Quest’edizione, già sposata a fronte dell’emergenza Coronavirus, è già andata incontro a nuovi cambiamenti.

‘Made in Sud’ non andrà in onda oggi,ma si sposterà a giovedì 25 giugno. La ragione è legata alla contemporaneità con la sfida di campionato tra Verona e Napoli.

I telespettatori della trasmissione dovranno aspettare due giorni perchè il calcio è il calcio, ma per gli amanti di Made in Sud il Napoli ha un peso diverso.

Se in un caso, quello della Coppa Italia (che ha messo in difficoltà i punti forti, ancorché repliche, della ‘concorrenza’ Mediaset come Ciao Darwin e Tú sí que vales) il ritorno del grande calcio ha rappresentato una corposa boccata di audience per la Rai, di contro, invece, ora che è tornata la serie A, la tv di Stato ha dovuto, almeno in un caso, correre ai ripari.

Infatti la Serie A, ha costretto Made in Sud ad andare in onda di giovedì.

La seconda puntata del programma condotto da Stefano De Martino con Fatima Trotta, dopo l’ottimo esordio di martedì negli ascolti (2 milioni di spettatori e quasi il 10% di share), andrà in onda giovedì 25 giugno. Perché?

Semplice: è l’unico giorno della settimana nel quale non ci sono partite.

Il ritorno del calcio come era inevitabile ha condizionato le TV generaliste: la fame di calcio ha indotto Made in Sud a trascolare. Ma cosa accadrà la prossima settimana, giovedì 2 luglio quando c’è Atalanta-Napoli (ma alle 19.30), con la formazione partenopea che è senza dubbio nel cuore dalla principale fetta del pubblico del programma comico dalle forti venature napoletane? Senza contare, poi il debutto di Temptation Island .