Made in Sud, seconda puntata oggi 25 giugno 2020: il cast con Stefano De Martino e Fatima Trotta

Torna questa sera 25 giugno 2020 in onda su Rai2 dalle ore 21.20 Made in Sud, il noto programma di intrattenimento a suon di gag ed ironia che ha riaperto i battenti dopo i rinvii per via del covid-19 e che, nei giorni scorsi, ha subito un improvviso cambio di programmazione nel palinsesto per via del ritorno della Serie A e, in particolare, per le partite del Napoli.

Che cosa prevede il programma di questa sera 25 giugno 2020 di Made in Sud? Andiamo a scoprirlo insieme.

Made in Sud, seconda puntata oggi 25 giugno 2020: con Stefano De Martino e Fatima Trotta anche Biagio Izzo, Sal Da Vinci e Lello Arena

Seconda puntata di Made in Sud. Come sappiamo alla guida del programma ci sono i conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta. Il programma riparte in grande stile dopo il buon esito della prima puntata.

I due conduttori, insieme a Biagio Izzo, con le sue incursioni comiche, danno il via libera ai vari comici tra gag e tormentoni. Torna in palco anche questa settimana l’ospite speciale Enzo Avitabile che duetta con il giovane rapper Speranza.

Un altro passaggio musicale sarà poi curato dalla voce di Sal Da Vinci che sarà protagonista di un medley dedicato al musical di successo “C’era una volta… Scugnizzi” di cui canterà alcune canzoni, accompagnato da Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Ci sarà poi l’attore Lello Arena, ospite fisso di questa decima edizione. Tema della puntata sarà l’estate.

Tantissimi i comici che, tra personaggi vecchi e nuovi, saliranno sul palco.

Paolo Caiazzo nei panni di “Tonino Cardamone”, Mino Abbacuccio con il suo Peppe Domanda , Mariano Bruno e i suoi tanti travestimenti tra cui “C’è Ttina”, Ciro Giustiniani nel nuovo personaggio de L’Immortale, Enzo e Sal, i “chirurghi” I Ditelo Voi, i “neo – genitori” Arteteca.

E con loro anche le new entry Adel Ahmed, Vincenzo De Lucia, Claudio Di Giovanni, Giuseppe Accetta, I Gemelli di Guidonia.

