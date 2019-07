Madonna subissata di critiche: bigotti

“Madame X è una professoressa di storia. P.S. La ‘polizia di Instagram’, anche conosciuta come ‘bigotti misogini’, può andare a quel paese. La vostra paura di ciò che rappresento è palpabile e il fatto che voi mi seguiate e vi prendiate del tempo per fare questi commenti è un segnale della vostra stupidità, ignoranza e intolleranza verso ciò che è diverso. Se non sono rilevante, allora dimostratelo. Smettetela di seguirmi“.

A leggerla, parafrasando la famosa pellicola, sembrerebbe una donna in crisi di nervi, in realtà a replicare in così malomodo i suoi follower attraverso Instagram è una delle più famose popstar del mondo.

E’ accaduto infatti che Madonna nelle ultime settimane è stata subissata da ogni genere di invettiva da parte di migliaia di fans. Al centro delle aspre critiche il video che l’artista ha postato del backstage del suo ‘Madame X Tour‘, mentre Madonna con il corpo di ballo studiava passi e movenze, forse anche troppo accattivanti. Fatto è che dopo le centinaia di migliaia di visualizzazioni, da un improvviso esercito di haters sono iniziate ad arrivare le critiche, feroci, per un atteggiamento che secondo i suoi ‘aficionados’ è ormai fuori luogo rispetto alla sua età ed anche al suo fisico. Alcuni hanno persino avuto da ridire sulla musica.

Purtroppo gli anni passano e bisogna avere il coraggio di sapersi ‘allineare’, viceversa – come è accaduto – a volte si rischia di divenire la caricatura di se stessi. E Madonna, per quanto ha fatto e dato alla musica internazionale, merita sicuramente ancora tanti ani di successo. Forse occorre solo un po’ di buonsenso…

Max