Madre e due figlioletti schiacciati dal crollo del tetto: dramma nel varesotto. Ci sono altri feriti gravi 

Sono quelle notizie ‘maledette’, odiose, che mai vorremmo dare, anche perché spesso celano l’origine negligenza ed approssimazione.

Ora però, non avendo al momento elementi utili per spiegare la cause della terribile tragedia avvenuta poco fa nel comune di Albizzate (Varese), possiamo soltanto limitarci a dare notizie delle assurdi morti di una donna e dei suoi due figli, un bambino di pochi anni, ed una di appena 15 mesi, schiacciati dal crollo del tetto dello stabile nel quale vivevano.

Sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco e diverse ambulanze. Nel corso del primo intervento, i soccorsi sarebbero riusciti ad estrarre dalle macerie una donna di 42 anni, a quanto sembra gravemente feriti.

Tuttavia si continua scavare per capire se vi sono altre persone coinvolte dal terribile crollo.

I vigili del fuoco hanno spiegato che la donna e i suoi due figlioli al momento del crollo si trovavano in strada, sotto lo stabile di via Marconi, quasi al centro della cittadina. I calcinacci l’hanno investita in pieno, cosi come il bambino tuttavia, la figlia più piccola – di appena 15 mesi – soccorsa ancora in vita, perché ‘protetta’ dalla donna che la teneva. La piccola è stata immediatamente portata via dall’elisoccorso verso l’ospedale di Gallarate, dove però è purtroppo giunta morta. .

L’area del tetto venuta giù è quella di un ex edificio industriale – successivamente ‘ristrutturato’ – dove son ubicate anche diverse attività commerciali.

Ovviamente ad Albizzate, circa 5mila abitanti, l’accaduto ha destato grande scalpore e dolore, soprattutto per il coinvolgimento di due bimbi piccoli.

Max