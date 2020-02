Madrid: ruota guasta, motore fuori uso, Boeing atterra col brivido

Bruttissimi momenti quelli vissuti dai passeggeri Boeing 767-300 della compagnia Air Canada, il cui viaggio che da Madrid avrebbe dovuto terminare nel paese del nord America, rischiava di trasformarsi in una tragedia.

E’ accaduto che pochi istanti dopo il decollo, nella cabina di pilotaggio del potente mezzo si è accesa la spia di un’avaria ad una ruota. Fattore non da poco, in vista dell’atterraggio che da lì a qualche ora attendeva il Boing. Ma non solo, poco dopo anche uno dei motori ha avvisato della presenza di un’anomalia. A quel punto i piloti hanno dovuto attuare le procedure di emergenza.

Così, per circa 5 ore l’aereo ha continuamente sorvolato Madrid per scaricare quanto più carburante possibile (‘il pieno’ avrebbe potuto facilmente innescare un incendio in caso di ‘scintille’ provocate dall’attrito della fusoliera con la pista), dopo di che, con i serbatoi finalmente quasi vuoti, il primo pilota ha proceduto al vero e proprio atterraggio d’emergenza, che si è concluso nel migliore dei modi, con l’applauso liberatorio dei passeggeri i quali, difficilmente dimenticheranno ‘quest’avventura’…

Max