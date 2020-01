Mafia, 28 arresti: accordo fra clan di Catania e Trapani

Una importante operazione delle forze dell’ordine ha permesso di colpire duramente la malavita siciliana con 28 ordinanze di custodia cautelare. È il frutto dell’operazione denominata “Scirocco” da parte della Direzione distrettuale antimafia, mirata a colpire un’asse fra la mafia di Catania e quella di Trapani.

Il sodalizio, legato al clan Mazzei, è stato colpito con 28 provvedimenti, 10 in carcere, cinque domiciliari e otto interdizioni, oltre al sequestro di beni per il valore di circa 20 milioni di euro.

I reati contestati sono quelli di associazione per delinquere e mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, impiego di beni di provenienza illecita, falso in atto pubblico, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di scritture contabili, il tutto con l’aggravante per mafia nell’ottica di aiutare la cosca Mazzei.