Mafia, Gratteri: “Riina era cretino e ‘Ndrangheta ne ha approfittato”

(Adnkronos) – “Riina era un cretino. Era un cretino, non era intelligente. Era solo un violento. Per essere un capo non devi essere violento, devi essere intelligente”. Lo ha detto il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, intervenuto in Senato presso la Sala Caduti di Nassirya alla presentazione del portale ‘Scelgo la vita’. E mentre Cosa nostra ingaggiò, con lo stragismo, la “guerra stupida contro lo Stato” ad approfittarne fu la ‘Ndrangheta, al punto, ha ricordato, che ad oggi “è leader nell’importazione di cocaina in Europa”.