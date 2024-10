Maggioranza, Salvini: “paghino i banchieri”

C’è tensione in maggioranza sulla manovra: una frattura sempre più evidente tra Lega e Forza Italia? Sul palco di Pontida ecco una staffetta tra il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti e il vicepremier Matteo Salvini. Il primo interviene per chiarire che i “sacrifici”, al centro della disputa negli ultimi giorni, il governo potrebbe chiederli “a chi ha più possibilità”. E non a “negozianti o operai”. Poi arriva la bordata del leader leghista.

“Se qualcuno deve pagare qualcosa in più, paghino i banchieri e non gli operai”, taglia corto Salvini. Dichiarazione che tiene alto lo scontro con il vicepremier Antonio Tajani. “Le tasse dobbiamo abbassarle”, ribadisce il leader di FI, sottolineando la contrarietà a qualsiasi tipo di nuova tassazione.