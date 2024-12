Magliana recuperata area occupata di proprietà del Comune

All’alba di questa mattina, il Comune di Roma ha avviato le operazioni di sgombero di un’area situata in zona Magliana, tra via Guido Miglioli e via della Magliana Nuova, di sua proprietà dal 2002, ma che era stata occupata abusivamente. Nel terreno, espropriato anni fa con decreto ufficiale, venivano svolte senza autorizzazione attività di natura commerciale e laboratoriale.

Sgombero alla Magliana

L’intervento, coordinato dalle autorità competenti e con il supporto delle forze dell’ordine, ha permesso di recuperare l’area e restituirla al patrimonio pubblico. L’episodio chiude una lunga vicenda legale iniziata nel 2022, quando la Direzione Tecnica del Municipio Roma XI aveva contestato agli occupanti l’utilizzo illegittimo dello spazio, avviando procedimenti per violazioni edilizie e commerciali.

Gli occupanti, nel tentativo di mantenere il controllo sull’area, avevano prima cercato di ottenere la proprietà tramite un’azione di usucapione, respinta dal tribunale civile, e successivamente avevano impugnato il provvedimento di rilascio emanato dal Municipio. Anche questa seconda mossa, tuttavia, è stata bloccata dal Tar del Lazio.

Il Tribunale Amministrativo, nel respingere la richiesta di sospensione cautelare, ha evidenziato come il ricorrente non fosse in grado di dimostrare un titolo valido per giustificare il possesso dell’area. Ha inoltre confermato la legittimità del decreto di esproprio n. 249, emesso il 12 agosto 2002, sottolineando che il terreno appartiene a pieno titolo al Comune di Roma.

Il Municipio Roma XI ha annunciato che l’area recuperata potrà ora essere destinata a progetti che favoriscano la comunità, contribuendo a migliorare il tessuto urbano e sociale della zona.

Gianluca Lanzi, Presidente del Municipio Roma XI, ha dichiarato: “Finalmente, a vent’anni dall’esproprio, Roma Capitale entra in possesso di un’area di oltre 3000 metri quadrati costituita da un’ampia corte interna, un capannone e un immobile impropriamente sottratti alla libera fruizione da alcuni occupanti che esercitavano all’interno attività commerciali prive di autorizzazione. Ringrazio il Gruppo “Marconi” della Polizia Locale di Roma Capitale e la Direzione Tecnica del Municipio Roma XI per aver condotto e coordinato le attività amministrative necessarie alla ripresa in possesso dell’area e il Commissariato “San Paolo” della Polizia di Stato per il supporto fornito nelle operazioni stamane. Dopo questo primo decisivo intervento, nei prossimi mesi verranno avviati gli interventi di rimozione dei materiali e dei rifiuti abbandonati nonché delle strutture abusive, con successiva rivalsa in danno a carico degli occupanti. Successivamente l’amministrazione definirà un progetto di riqualificazione per garantire finalmente la fruizione pubblica di questa area”.