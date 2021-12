Malattie rare, Rossi (Alexion): “Da 25 anni lavoriamo su terapie innovative e servizi per migliorare qualità di vita”

“Alexion è un’azienda che da 25 anni dedica la sua attività allo sviluppo e alla commercializzazione di terapie innovative concentrandosi totalmente sull’ambito delle malattie rare. Il valore che cerchiamo di portare è relativo al fatto di mettere a disposizione dei pazienti delle terapie innovative e anche dei servizi che possano migliorare la loro qualità di vita. Ci sono circa 7 mila malattie rare al mondo, in Italia si stima che ci sia più di un milione di pazienti colpiti da malattie rare e solo per circa il 5% di queste patologie esistono dei trattamenti efficaci. Quindi la possibilità di investire in ricerca e sviluppo e di avere delle aziende che possono contribuire nel trovare delle soluzioni per queste persone e per le loro famiglie è certamente importante”. Lo ha dichiarato Anna Chiara Rossi, amministratore delegato Alexion in Italia, in occasione della VIII edizione del Premio OMaR sulle malattie rare che si è tenuta a Roma presso l’Ara Pacis.