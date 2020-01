Malgioglio: “Decide Amadeus, Al Bano e Romina sono pronti”

“E’ meraviglioso, ogni volta che entrò in uno studio di registrazione dove ho passato degli anni bellissimi in contatto con i cantanti più celebri del nostro Paese e non… Ieri ho provato una bella emozione non appena ascoltavo il bravo Albano interpretare uno dei miei testi… poi e’ stata la volta di @rominapowerofficialfanclub e tutto diventava magia. Non chiedetemi se andranno a #sanremo o meno… Sara’ Amadeus a comunicarlo e non certamente il sottoscritto.. La mia canzone con musica di Summa e’ la più papabile qualora la coppia più celebre decidesse di partecipare alla grande Kermesse. Con Romina ci siamo divertiti a cambiare insieme una frase con un’altra. Ancora qualche giorno e sapremo come andrà a finire. Per il momento un kiss a voi tutti”

A modo suo, aspettando la decisione ufficiale di Amadeus, intanto Cristiano Malgioglio ‘promuove’ la sua canzone che, non potendola farla ascoltare (come da regolamento – ma vale solo per quelle in gara – deve arrivare sul palco dell’Ariston inedita), la veicola attraverso l’annuncio che a cantarla saranno la coppia per eccellenza della canzone italiana, ovvero Al Bano e Romina Power.

Aggiungendo che, tra le varie provate, quella appena eseguita al momento delle foto “è la più papabile” da cantare a Sanremo, dove i due dovrebbero partecipare in qualità di ospiti, Malgiogiio preferisce però non sbilanciarsi, limitandosi ad affermare: “Non chiedetemi se andranno a Sanremo o meno. Sara’ Amadeus a comunicarlo e non certamente il sottoscritto“.

Max