Malmoe-Juve, dove vederla in Tv e probabili formazioni

Una vittoria per uscire dalla crisi, è l’unica medicina che conosce il medico Allegri, richiamato al capezzale dopo un anno di convalescenza. La Juve, dopo le due sconfitte e il pareggio rimediate nelle prime tre giornate di campionato, si tuffa nella Champions League. Lo fa nell’incontro sulla carta più facile del girone.

Contro il Malmoe Allegri punta la vittoria per due motivi: riprendere confidenza con i tre punti, mai arrivati finora e partire con il piede giusto in Champions. Per riuscirci l’allenatore bianconero può contare sul rientro dei sudamericani, esclusi dalla partita con il Milan per i viaggi senza fine dalle rispettive nazionali.

Non solo la Juve, stasera in campo, alle ore 21, scende anche l’Atalanta, reduce dalla sconfitta con la Fiorentina. La squadra di Gasperini ha dimostrato negli ultimi due anni di poter impensierire chiunque, anche in Champions. Stasera affronterà i campioni dell’Europa League, il Villarreal. Malmoe-Juve sarà visibile su Canale 5 e su Sky Sport, Atalanta-Villarreal, esclusivamente su Sky Sport. Di seguito le probabili formazioni di Malmoe-Juve.

MALMOE (3-4-3): Diawara; Ahmedodzic, Nielsen, Brorsson; Larsson, Innocent, Christiansen, Rieks; Berget, Colak, Birmancevic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.