Malore in campo per Bove, rinviata Fiorentina – Inter

Malore in campo per Edoardo Bove

(Adnkronos) – Malore in campo per Edoardo Bove, durante Fiorentina-Inter. La partita di Serie A iniziata alle 18 è stata sospesa dopo che il calciatore si è accasciato a terra all’improvviso, intorno al quarto d’ora. In campo ci sono stati momenti concitati, con i giocatori in lacrime, e il giocatore è stato portato via da un’ambulanza. L’arbitro Doveri ha mandato tutti negli spogliatoi, fermando ufficialmente la partita. La Lega Serie A ha fatto sapere che la gara è stata “sospesa per emergenza medica”.

La gara è stata prima sospesa e poi rinviata definitivamente a data da destinarsi. Il giocatore si sarebbe ripreso, si attendono accertamenti per capire i motivi dell’improvviso malore.