Malore Nina Moric, la rivelazione della showgirl: “Divora la carne”

Febbre e vomito durante il suo viaggio a Zanzibar, questa la notizia che aveva tenuto in apprensione circa le condizioni di salute di Nina Moric. A rivelare il malore accusato dalla showgirl era stato il fidanzato Luigi Mario Favoloso, che attraverso i suoi social aveva tenuto aggiornati i suoi follower preoccupati per le condizioni della compagna.

A fare chiarezza sul malore accusato ci ha pensato la stessa Nina Moric, che appena rientrata in Italia ha aggiornato i suoi follower tramite delle storie su Instagram: “Sono stata attaccata da un batterio che ti mangia la carne fino ad arrivare all’osso. Meglio che non vi faccio vedere, è davvero disgustoso. Le cure dureranno una settimana, al momento non posso nemmeno fare il bagno e non posso avere alcun contatto con la sabbia”.

Aggiornamento 11:20

Nina Moric, decisivo l’incontro con un medico italiano

I problemi di Nina Moric sono iniziati dopo che la donna ha bevuto acqua dal rubinetto a Zanzibar, contraendo il terribile batterio che ancora oggi non le dà pace. Come ammesso da lei stessa è stato decisivo l’incontro con un medico italiano che le ha immediatamente prescritto un antibiotico in grado di contrastare l’aggressione del batterio.

Ci vorranno alcune settimane affinché Nina Moric torni al massimo della forma, nel frattempo ha deciso di non far vedere gli effetti del malore che le hanno lasciato segni visibili sulla pelle.