Malpensa, Boeing costretto all’atterraggio di emergenza a causa della grandine

Troppa grandine il Lombardia, così, ieri, un Boeing della compagnia Emirates è stato costretto a rientrare all’aeroporto di Malpensa con un volo di emergenza. Ad annunciarlo l’account Twitter dell’aeroporto, che ha mostrato le immagini del Boeing danneggiato: la grandine ha colpito alcuni vetri e parte della fusoliera.

Il volo EK 205, svolto da un B 777-300 ER e diretto a New York, è durato poco meno di 5 minuti. I piloti hanno poi dovuto richiedere alla torre di controllo di rientrare. L’atterraggio di emergenza, reso difficile dal forte vento, è riuscito dopo due tentativi e in attesa di oltre un’ora.

Nessuna conseguenza per il personale di bordo e per i passeggeri, solo tanta paura per un volo durato appena 5 minuti.