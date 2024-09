Maltempo, a Milano scatta l’allerta arancione

La Regione Lombardia, attraverso il suo Centro Funzionale per il Monitoraggio dei Rischi Naturali, ha lanciato un avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte, mentre per il rischio di temporali è stato emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) già per questo pomeriggio. Si prevede che la fase più critica si verificherà domani, giovedì 5 settembre, nelle prime ore del mattino.

Durante la giornata di domani, potrebbero verificarsi anche raffiche di vento insieme ai temporali. Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione Civile è già stato attivato per monitorare i livelli dei fiumi Seveso e Lambro e per gestire eventuali emergenze in città.

In una riunione dell’Unità di Crisi Locale (Ucl) del Comune di Milano, a cui hanno partecipato l’Autorità di Protezione Civile e le Direzioni competenti, è stata valutata la situazione attuale e decise le azioni da intraprendere. Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione Civile resta attivo per coordinare qualsiasi intervento necessario durante l’allerta meteo. Si raccomanda ai cittadini di evitare le aree a rischio esondazione dei fiumi e di non sostare nei sottopassi.

Inoltre, è consigliato stare lontani da alberi, impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche mettere in sicurezza vasi e oggetti sui balconi, oltre a tutto ciò che potrebbe essere spostato dal maltempo. Infine, si invita a prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche durante eventi all’aperto, per evitare possibili situazioni di pericolo.