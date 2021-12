Maltempo a Roma, cosa sta succedendo

Maltempo a Roma, strade allagate, rami caduti, disagi sulla viabilità e i rifiuti galleggiano. Annunciato dal bollettino della Protezione Civile, il maltempo è arrivato nella capitale, dove da questa mattina la pioggia è iniziata a scendere facendo susseguire diverse segnalazioni ai vigili del fuoco e alla polizia locale.

Sull’Appia Pignatelli una serie di rami caduti in strada in via Caetana hanno creato disagi, ma tante le strade allagate, da piazza Bologna a Colle Salario, Tor Vergata, viale Furio Camillo e la Circonvallazione Gianicolense. Strade al limite della viabilità, voragini, traffico rallentato come sulla via Pontina, o fiumi d’acqua su arterie come la Laurentina, allagamenti in zona di viale Jonio e via Matteo Bandello, difficoltà in piazza Epiro, via Portuense via della Pineta Sacchetti, allagata anche via delle Isole Curzolane e la Salaria.

