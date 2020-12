Maltempo a Roma e sul Lazio, tanti i disagi nel ponte dell’8 Dicembre

Il maltempo che si è abbattuto su Roma e sul Lazio durante il ponte dell’Immacolata sembra oggi dare una piccola tregua se non altro per la conta dei danni. La zona di Ostia è stata particolarmente colpita, dove il forte vento ha distrutto le cabine di uno stabilimento balneare e parte delle strutture sono finite in strada. Centinaia gli interventi attuati da vigili del fuoco, polizia locale e volontari della protezione civile per frane, allagamenti oltre ad alberi e rami caduti in strada.

Per i prossimi giorni resta alta l’attenzione, soprattutto per il Tevere e l’Aniene che restano sorvegliati speciali. Il tempo dovrebbe essere instabile almeno fino al prossimo fine settimana.

Maltempo, danni a Guidonia: cosa è successo

Dalle ore 7:00 di questa mattina, 3 Squadre dei Vigili del Fuoco di Roma sono impegnate a Guidonia Montecelio in via Archita di Taranto,2 per il cedimento del terreno in cui è rimasta coinvolta un’autovettura in sosta. La voragine, che misura approssimativamente 12 metri quadrati e profonda circa 10 metri, è stata delimitata per consentire il transito sulla via interessata. Non ci sono persone coinvolte.