Maltempo alberi e pali caduti a Roma e litorale: a Fiumicino parchi e cimiteri chiusi

Ancora danni da maltempo a Roma e nell’hinterland con diversi interventi dei vigili del fuoco per alberi, rami e pali caduti tra via della Giustiniana, Ostia, a Segni e Cerveteri. I caschi rossi sono impegnati anche per insegne pericolanti, spazzate dalle forti raffiche di vento che si è abbattuto soprattutto sul litorale romano. Ancora per tutta la giornata di oggi infatti è allerta gialla per vento da forte a burrasca, e piogge sparse su tutto il Lazio con mareggiate lungo le coste.

Maltempo Roma, alberi e pali caduti per vento: pino crolla ad Ostia

A Ostia rami caduti e rimossi in mattinata su via del Mare all’altezza km 22.200 e su via dei Romagnoli altezza via via Charles Lenormant. Un pino è poi caduto in via dei Pescatori. Dopo la rimozione dell’albero è stata decisa la chiusura della strada da via Canale dello Stagno a via Fosso di Dragoncello per verifiche sulle altre alberature. Sul posto per la viabilità le pattuglie del Gruppo X Mare della Polizia locale di Roma Capitale.

Roma Viterbo, albero sulla linea aerea: stop treni tra Catalano e Viterbo

Il maltempo ha creato notevoli disagi anche per i pendolari della Roma Viterbo. Per la caduta di un albero sulla linea di alimentazione elettrica a Vitorchiano il servizio sulla tratta extraurbana è sospeso tra Catalano e Viterbo e alcuni treni sono stati parzialmente soppressi nella tratta Viterbo-Vignanello. Secondo quanto si apprende, i treni rimasti bloccati sono poi ripartiti, mentre proseguono il lavori dei tecnici per ripristinare la linea aerea e riattivare la circolazione. Il servizio dovrebbe tornare regolare a breve sull’intera linea.

Problemi anche nella tratta urbana della Roma Viterbo che ha subito temporaneamente dei ritardi con la necessità di attivare il servizio di bus navette tra Montebello e Flaminio. Il servizio è poi tornato regolare.

A Fiumicino oggi parchi e cimiteri chiusi

A Fiumicino a causa delle forti raffiche di vento, la polizia locale e la protezione civile è intervenuta per caduta di alberi in via Torre del Pagliaccetto, in Via Castel Campanile e in Via Crescini. Il sindaco Mario Baccini ha emesso apposita ordinanza sindacale per predisporre la chiusura dei parchi e dei cimiteri comunali nella giornata di oggi 22 novembre 2024 e fino al termine dell’emergenza maltempo.

Ostia pontile transennato

Vento e mareggiata a Ostia dove per motivi di sicurezza è stato interdetto l’accesso al pontile di piazza dei Ravennati. Già da ieri le transenne posizionate impediscono di percorrere il pontile sferzato dalle raffiche di vento e dalle onde come il resto del lungomare.