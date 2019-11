Maltempo, albero crolla su auto a Roma: nessun ferito

Un grosso pino è crollato oggi a Roma in via Leonardo Umile zona Mostacciano. L’albero è precipitato su una Fiat 600 in sosta sulla strada: nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Per la presenza di alberi e rami sulla carreggiata è temporaneamente chiusa via del Fosso della Magliana. In via Portuense è stato istituito in prossimità Via Senorbi un senso unico alternato a causa di alberi sulla carreggiata all’altezza del civico 1266. Chiusa e riaperta dopo la rimozione degli alberi via Belloni. Per un albero caduto in via Frascati le corse Cotral Anagnina – Rocca di Papa sono state deviate su via dei Laghi.