Maltempo, allagamenti e frane a Maratea: evacuate 30 persone

(Adnkronos) – Intensa ondata di maltempo in Basilicata. Trenta persone sono state evacuate da una struttura alberghiera a Maratea, in provincia di Potenza, dopo essere state bloccate a causa del fango e dei detriti che si sono riversati sulle strade circostanti per uno smottamento in località Acquafredda, a causa delle forti piogge. Da questa notte, infatti, l’area tirrenica è interessata da diversi interventi dei vigili del fuoco, per le intense precipitazioni da cui sono scaturiti smottamenti nelle frazioni di Acquafredda e Marina di Maratea.

L’evacuazione è avvenuta per ragioni di cautela e consentire che le persone potessero uscire dalla struttura alberghiera. A Marina di Maratea le squadre sono impegnate nel prosciugare le zone allagate a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua proveniente da un canale di scolo e nel rimuovere detriti e fango presenti sul manto stradale. Sempre per precauzione, sono state evacuate due abitazioni che ospitavano tre famiglie.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Comune e la Polizia locale. In tutta la provincia di Potenza sono stati effettuati più di trenta interventi di soccorso da ieri sera ad oggi. Le squadre del distaccamento di Lauria, Villa d’Agri e Terranova del Pollino sono intervenute con un totale di venti unità e dieci automezzi.