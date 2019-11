Maltempo, allerta temporali sul Lazio da questa mattina per 18 ore

Allerta temporali e vento forte sul Lazio. Da oggi per 12-18 ore si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accampagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di oggi, martedì 5 novembre, e per le succesive 18-24 ore, si prevedono inoltre venti forti o di burrasca sud occidentali, specie sui settori appenninici, dove le raffiche raggiungeranno valori di burrasca forte. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica regionale, valido da questa mattina e per le successive 12-18 ore, valutando i seguenti livelli di criticità. Sulle Zone di Allerta della Regione Lazio: Codice Arancione per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone di Allerta: C (Appennino di Rieti), E (Aniene) F (Bacini Costieri Sud), G (Bacino del Liri). Codice Giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone d’Allerta: A (Bacini costieri Nord) B (Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), D (Roma).