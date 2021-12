Maltempo, Aprilia, crolla enorme albero al centro

Ancora pericoli e paura per maltempo nel Lazio: uno degli ultimi episodi ad Aprilia laddove è crollato un enorme albero in pieno centro.

Il cedimento non ha procurato danni alle persone e alle auto, ma per una pura casualità, dal momento che il tronco crollato è precipitato a pochi centimetri di distanza da una Citroen in pieno centro, presso largo delle Rose.

Il maltempo fa danni quindi pure ad Aprilia, e con questo crollo dell’enorme albero si continua ad aggiornare l’elenco delle problematiche cittadine in tutta la regione. A causa della pioggia e delle raffiche di vento il cedimento dell’albero ad Aprilia si è verificato nella notte e per di più presso una piazzetta in pieno centro.

L’amministrazione comunale, avvisata del crollo dai residenti della zona intorno alle ore 6.50, e ha subito avviato i protocolli per la messa in sicurezza dell’area e per rimuovere l’arbusto.