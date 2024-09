Maltempo, bollettino arancione in Toscana

Giovedì 5 settembre, la Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di codice arancione per pioggia e temporali intensi in Toscana. L’allerta, che entrerà in vigore dalle 6 del mattino fino alle 18, riguarderà principalmente la costa centro-settentrionale, le aree interne adiacenti e l’Arcipelago. Durante questa fascia oraria, sono previsti forti venti, grandinate e potenziali effetti idrogeologici-idraulici, che potrebbero manifestarsi in modo improvviso e rapido.

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche interesserà tutta la Toscana a causa dell’arrivo di aria più fresca in quota. Già dal pomeriggio di oggi, mercoledì 4 settembre, è attesa la possibilità di temporali e precipitazioni. Per questo motivo, è stato emesso anche un codice giallo per temporali intensi, che colpirà le zone costiere a partire dalla tarda serata di oggi e le restanti aree della regione per tutta la giornata di domani, giovedì 5 settembre.

In aggiunta, un codice giallo è stato emesso per il rischio idraulico del reticolo principale, riguardante i bacini dei fiumi Cecina e Cornia, sempre per giovedì 5 settembre.

Per ottenere ulteriori dettagli e suggerimenti su come comportarsi in base ai diversi livelli di rischio, si consiglia di visitare la sezione Allerta Meteo del sito della Regione Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/allertameteo.