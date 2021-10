Maltempo Catania, il sindaco: “Scuole e negozi chiusi fino a venerdì” – Video

Maltempo in Sicilia e nubifragio che ha flagellato Catania, scuole e negozi chiusi fino a venerdì. “cCon la Protezione Civile, la Prefettura e le forze dell’ordine siamo una squadra, stiamo combattendo in maniera assolutamente sinergica all’interno di un contesto emergenziale quale è stato quello delle scorse ore”, ha detto il sindaco della città, Salvo Pogliese, a margine dell’incontro in Prefettura sull’emergenza maltempo in città. “Domani e venerdì – aggiunge- resteranno chiuse le scuole e le attività commerciali non essenziali almeno per quanto riguarda Catania, poi saranno gli altri sindaci a fare le opportune valutazioni”.

“In 49 anni di vita vissuta in questa città – osserva Pogliese- non avevo mai vissuto questo fenomeno. Sono stato nel centro storico e in alcuni quartieri periferici e non avevo mai visto immagini di devastazione simili. Fenomeni emergenziali che hanno determinato nel caso specifico millimetri di pioggia mai registrati”.

“Le immagini della Pescheria – evidenzia il sindaco di Catania – sono emblematiche: non era un fiume in piena, era un lago che sommergeva il livello di Piazza Duomo”.

“Ringrazio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – conclude Pogliese – il parlamento nazionale e tutti quelli che hanno espresso solidarietà alla nostra città dal Veneto, alla Lombardia, dal presidente dell’Anci nazionale Antonio Decaro al presidente dell’Anci Sicilia Leoluca Orlando”.