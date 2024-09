Maltempo, dalla Ue 446 milioni all’Italia

Oltre un miliardo di euro in aiuti è stato stanziato dalla Commissione Bilancio del Parlamento Europeo per sostenere cinque Paesi dell’Unione Europea colpiti da gravi inondazioni nel corso del 2023. La decisione è stata approvata oggi, con l’obiettivo di facilitare le operazioni di ripresa e ricostruzione nelle aree danneggiate. I fondi, provenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (FSUE), ammontano a un totale di 1.028.541.689 euro.

La parte più consistente del finanziamento sarà destinata all’Italia, che riceverà 446 milioni di euro. Di questa somma, 378,8 milioni saranno indirizzati alla Regione Emilia-Romagna, una delle zone più gravemente colpite dalle alluvioni che si sono verificate a maggio 2023. Altri 67,8 milioni andranno a sostenere la regione Toscana, colpita dalle inondazioni tra ottobre e novembre dello stesso anno.

Anche la Slovenia riceverà un supporto significativo, con 428,4 milioni di euro stanziati per riparare i danni provocati dalle inondazioni dell’agosto 2023. La Grecia, invece, riceverà 101,5 milioni per far fronte ai danni subiti dalle inondazioni di settembre.

Anche Austria e Francia beneficeranno di fondi, sebbene in misura minore. L’Austria riceverà 5,2 milioni per i danni causati dalle inondazioni a partire da agosto 2023, mentre la Francia avrà a disposizione 46,7 milioni per le inondazioni che hanno colpito la regione dell’Hauts-de-France nel novembre dello stesso anno.

L’intervento del FSUE coprirà parte delle spese relative alle operazioni di emergenza e di recupero, inclusa la riparazione delle infrastrutture danneggiate e la protezione del patrimonio culturale. Inoltre, i fondi sosterranno le operazioni di bonifica nelle aree devastate dalle alluvioni, con l’obiettivo di favorire una ripresa rapida e sostenibile nei Paesi colpiti.