Maltempo e Terremoto, scuole chiuse venerdì 8 novembre: l’elenco completo

A seguito del terremoto di oggi, giovedì 7 novembre, molti comuni dell’Abruzzo e del Lazio hanno deciso di tenere le scuole chiuse nella giornata di domani, venerdì 8 novembre. Diversi amministratori comunali in queste ore hanno diramato l’avviso che informa gli studenti della chiusura degli istituti di ogni ordine e grado come misura precauzionale in seguito al sisma che poco dopo le 18.30 di oggi ha preoccupato non poco gli abitanti delle regioni del centro Italia.

Fortunatamente il terremoto di oggi non ha provocato gravi danni o feriti ma per sicurezza molte scuole resteranno chiuse. L’elenco degli istituti che hanno preferito chiudere per precauzione è in costante aggiornamento, già dal tardo pomeriggio di oggi sono molte le scuole che hanno confermato la chiusura per domani, venerdì 8 novembre 2019.

Scuole chiuse domani, venerdì 8 novembre 2019

Tra gli istituti chiusi domani, 8 novembre, si segnalano le scuole nella Valle Roveto, nella Marsica, a Balsorano ma anche a Cassino, nel basso Lazio, dove il sindaco Salera ha annunciato tramite Facebook il provvedimento straordinario per la giornata di venerdì. Inoltre, per via del maltempo di questi giorni, domani le scuole resteranno chiuse anche a Livorno, a Collesalvetti, Cecina, Bibbona e Rosignano. Situazione analoga in Liguria dove diversi Sindaci hanno emesso avvisi per confermare la chiusura degli Istituti scolastici. In Ciociaria annunciata la chiusura delle scuole a Sora, Cassino, Arpino e Isola del Liri.