Maltempo Emilia Romagna, sindaco Cesena: “Situazione disastrosa”

(Adnkronos) – ”Siamo davanti a una situazione disastrosa. Dobbiamo essere lucidi e non perdere la calma e concentrarci sulle priorità. In questo momento la priorità assoluta è quella di mettere in salvo le persone”. Così in una diretta Facebook il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca facendo il punto sull’emergenza maltempo.

”Rivolgo un appello a tutti a stare lontano dai fiumi (VIDEO). Abbiamo alcune decine di chiamate da parte di famiglie salite al primo piano, stiamo parlando delle case che sono a ovest e ad est del fiume Savio, prima e dopo il Ponte vecchio. Stanno arrivando i rinforzi, due elicotteri aggiuntivi a uno che è già in azione per portare in salvo le persone, due gommoni e mezzi nautici. Abbiamo allestito due postazioni per gli sfollati”.

”La situazione sul territorio è pesante. Abbiamo aree senza luce, esondazioni non solo del Savio ma di altri corsi d’acqua e danni molto ingenti alle cose, di cui ci preoccuperemo quando sarà finita l’emergenza. Ora ci dobbiamo concentrare sul mettere in salvo le persone, dobbiamo resistere, aiutandoci”.