Maltempo, fortissimi venti soffiano l’allerta gialla su più regioni

Spinta da venti forti, sta entrando in queste ore dai settori alpini occidentali, per poi andare a ‘spalmarsi’ sull’Emilia-Romagna e, a seguire, andando a coprire il Centro-Sud. Eccola l’attesa virata del maltempo che da stasera interesserà la Penisola.

Questo ha immediatamente allertato il Dipartimento della Protezione civile, che ha a sua volta informato i distaccamenti regionali affinché si organizzino per tempo nell’attivare un cordone di sicurezza, come prevede la procedura relativa agli avvisi di condizioni meteorologiche avverse.

Nello specifico, da stasera sul centro Italia (Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria), sono previsti venti forti a burrasca, che andranno ad interessare anche i settori costieri.

Domani invece, venerdì 14 febbraio, allerta gialla con i fortissimi venti che – dai rilievi appenninici alla costa – andranno a ‘complicare’ il quotidiano di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Attese anche forti mareggiate lungo le coste esposte.

Intanto, con il passare delle ore anche la Toscana settentrionale, l’Umbria, la Lazio, la Basilicata, la Calabria, e la Puglia, saranno esposte al vento e al maltempo.

Ricordiamo infine che è possibile avere un quadro esatto della situazione in qualsiasi momento, collegandosi al sito dedicato (www.protezionecivile.gov.it). Ovviamente, proprio perché fortemente influenzata dall’entità dei venti, questa perturbazione è soggetta a cambi repentini, complicando la prevedibilità delle eventuali criticità.

Max