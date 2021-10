Maltempo in Campania, scatta allerta gialla

Allerta gialla in Campania per maltempo. La Protezione civile della Regione Campania ha infatti emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalle 18 di stasera, domenica 31 ottobre, fino alle 9 di domani, lunedì 1 novembre, sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono precipitazioni locali anche a carattere di intenso rovescio. A questo quadro meteo è associato un possibile dissesto idrogeologico localizzato con criticità di livello giallo. ​La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi Piani comunali.