Maltempo, in Emilia Romagna cittadini isolati soccorsi dagli elicotteri

Nelle ultime ore, la regione Emilia Romagna è stata colpita da una violenta ondata di maltempo che ha provocato numerosi disagi, soprattutto nel ravennate. In risposta all’emergenza, gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia sono stati mobilitati su richiesta del Centro di coordinamento del soccorso aereo del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara). Le operazioni di soccorso sono state avviate per portare aiuto ai cittadini rimasti isolati a causa delle forti piogge e degli allagamenti.

Il primo intervento si è svolto nella serata di ieri, con l’impiego di visori notturni, che hanno consentito il salvataggio di quattro persone e di un cane, bloccati sul tetto della loro casa, isolata a causa delle acque in una zona vicina al torrente Marzeno. Non essendo raggiungibili via terra, gli elicotteri hanno svolto un ruolo cruciale nel mettere in salvo gli abitanti.

Questa mattina, un secondo intervento ha portato in salvo una madre e suo figlio, che si trovavano in una località nei pressi di Lugo. I due sono stati trasportati a Forlì, mentre le operazioni di soccorso proseguono. Gli elicotteri del 15° Stormo sono in stato di allerta sulla base di Cervia, pronti a intervenire per eventuali altre emergenze.

Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è operativo tutto l’anno, 24 ore su 24, e svolge un ruolo fondamentale non solo nel soccorso di equipaggi di volo in difficoltà, ma anche in missioni di pubblica utilità. Queste includono la ricerca di persone disperse in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza e il soccorso in situazioni di emergenza come quelle legate a calamità naturali. Dalla sua fondazione, gli equipaggi dello Stormo hanno salvato oltre 7.500 persone, dimostrando un impegno costante a favore della collettività.