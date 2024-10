Maltempo in Italia: allerta arancione e scuole chiuse

Oggi, 24 ottobre, l’Italia si trova sotto l’influsso di una nuova ondata di maltempo, con il Nord e il Centro particolarmente colpiti. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per le regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre altre zone sono in allerta gialla. Piogge intense, temporali e forti raffiche di vento sono previsti soprattutto in Toscana, Umbria e Lazio, mentre il Sud rimane prevalentemente soleggiato. A causa delle condizioni meteo avverse, diverse scuole in Toscana e altre zone sono state chiuse. La situazione dovrebbe peggiorare ulteriormente nelle prossime ore, con una nuova perturbazione attesa per domani, venerdì 25 ottobre.

Secondo le previsioni, il maltempo continuerà a colpire duramente diverse regioni del Nord e del Centro Italia. Le piogge, che hanno già provocato disagi nelle ultime ore, persisteranno sulle stesse aree, accompagnate da temporali e rovesci di forte intensità. La Protezione Civile ha innalzato l’allerta arancione per i settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, evidenziando il rischio di eventi atmosferici particolarmente violenti. Le condizioni atmosferiche in queste aree potrebbero includere non solo forti piogge, ma anche grandinate, fulmini e raffiche di vento. Le regioni Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana, oltre ad alcune zone di Piemonte, Veneto e Lombardia, sono sotto allerta gialla.

Aggiornamento ore 8

A seguito dell’allerta arancione emessa per la Toscana, molte scuole sono state chiuse come misura di sicurezza. La provincia di Livorno, già colpita dal maltempo nei giorni scorsi, ha deciso di sospendere le lezioni in vari comuni, tra cui Bibbona, Cecina, Piombino e Portoferraio. Le autorità locali hanno firmato ordinanze per chiudere le scuole di ogni ordine e grado in queste località, evitando rischi per la popolazione studentesca. Anche nella provincia di Grosseto, un numero considerevole di comuni, come Follonica, Orbetello e Castiglione della Pescaia, ha seguito la stessa linea, decretando la chiusura delle scuole per la giornata.

Aggiornamento ore 9

Le previsioni meteo per le prossime 24 ore non promettono un miglioramento. Anzi, per domani, venerdì 25 ottobre, si prevede l’arrivo di una nuova perturbazione che potrebbe essere persino più intensa di quella attuale. Le regioni del Nord e del Centro, in particolare Liguria, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, potrebbero affrontare condizioni meteorologiche ancora più critiche. Le piogge e i temporali si intensificheranno, aumentando il rischio di ulteriori disagi per la popolazione e le infrastrutture. Il persistere delle precipitazioni e dei venti forti suggerisce che altre misure preventive, come ulteriori chiusure di scuole o il potenziamento dei soccorsi, potrebbero rendersi necessarie nelle aree più esposte.

Aggiornamento ore 10