Maltempo in Italia, scatta allerta meteo: le Regioni coinvolte

(Adnkronos) – Maltempo in arrivo in Italia, domani venerdì 20 ottobre, con forti temporali che potrebbero determinare criticità idrogeologiche. Vediamo quali sono le Regioni coinvolte.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per il Piemonte in particolare per le zone delle valli Varaita, Maira, Stura, Belbo, Bormida e Scrivia con possibile rischio di esondazione dei corsi d’acqua. Allerta gialla, invece, per la pianura settentrionale, per la zona del Toce, per l’alta Valsusa e per le valli Sesia, Cervo, Chiusella, Chisone, Pellice e Po. Allerta verde, infine, per il resto del Piemonte, le pianure del torinese e del cuneese, la bassa Valsusa e le valli Orco, Lanzo e Sangone.

Allerta gialla in Veneto fino a sabato 21 ottobre con forti temporali e raffiche di vento. Possibili criticità idrogeologiche su Alto Piave (Belluno), Piave Pedemontano (Belluno-Treviso), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vicenza-Belluno-Treviso-Verona); per criticità idrogeologica per temporali nei bacini idrografici: Piave Pedemontano (Belluno-Treviso); Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vicenza-Belluno-Treviso-Verona); Adige-Garda e Monti Lessini (Verona); Basso Brenta-Bacchiglione (Padova-Vicenza-Verona-Venezia-Treviso); Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (Verona-Treviso-Padova); Livenza, Lemene e Tagliamento (Verona-Treviso). Per le stesse ore, inoltre, è stata dichiarata la fase operativa di ‘attenzione’ per vento forte su zone montane e costa.

Forti piogge e temporali in Friuli Venezia Giulia, dove venerdì una depressione atlantica interesserà la regione con correnti sud-occidentali umide e instabili in quota, mentre nei bassi strati soffierà lo Scirocco con rotazione a Libeccio in serata. Piogge intense interesseranno la zona montana e la pianura, per poi spostarsi verso la costa in serata; soffierà vento forte da sud-ovest sui monti, anche molto forte in quota. Il vento sarà sostenuto anche su pianura e costa in prevalenza da sud-est, con raffiche anche forti nel pomeriggio. Possibili mareggiate e acqua alta sulla costa, specie tra Lignano e Grado. Sabato, previste possibili piogge abbondanti o localmente intense, specie a est, con temporali diffusi.

Allerta meteo in Campania fino a sabato 21 ottobre. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo per “venti localmente forti dai quadranti meridionali con raffiche e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate”. La Protezione Civile raccomanda, inoltre, ai sindaci e alle autorità competenti “di attuare le misure previste dai piani di Protezione Civile e di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”.