Maltempo in Italia: via il caldo, arrivano i temporali

Arriva il maltempo su molte regioni italiane. Tra pioggia, vento e temporali, è così che gli italiani affronteranno il primo controesodo da bollino rosso dopo la pausa estiva. Dopo svariate settimane tra afa e caldo, adesso si dovranno fare i conti con acqua e temperature più basse.

In tanti non vedevano l’ora di tornare a respirare per via delle temperature alte di questi giorni, dopo mesi e mesi di siccità. All’arrivo di nuvoloni e di piogge, un sospiro di sollievo. Da nord a sud infatti il maltempo la fa da protagonista. La Protezione civile ha emesso per la giornata di domani un’allerta arancione in Emilia Romagna e gialla per Veneto, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria e parte della Sardegna, Sicilia e Toscana.

Nella Regione Campania la Protezione civile aveva emesso per domenica un’allerta gialla che ha visto in maniera precauzionale la chiusura dei parchi a Napoli e l’interdizione di pontili e spiagge pubbliche. Nella zona di Torre del Greco ci sono stati dei problemi provocati alle strutture degli stabilimenti a causa di una tromba d’aria.

Aggiornamento ore 9.15

Il maltempo ha visto interessate in ordine sparso varie regioni, tra le quali anche la Toscana che oggi è interessata da un codice giallo. A Pisa invece un fulmine ha colpito la basilica di San Pietro a Grado facendo infiammare una trave del tetto per cui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Anche Marina di Pisa una barca a vela è affondata dopo aver subito svariati danni allo scafo.

Aggiornamento ore 10.45

Anche in Liguria si sono verificati dei disagi per cui i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per aiutare una persona rimasta chiusa in un’auto in una strada allagata con mezzo metro d’acqua. Il Lazio ha visto interessato dal maltempo la maggior parte della Tuscia. Gli alberi caduti hanno messo in ginocchio la viabilità locale.

Aggiornamento ore 12.15

L’azienda Anas fa sapere che sono state rispettate le previsioni da bollino rosso con una diminuzione dei transiti di circa il 10% rispetto lo scorso fine settimana. Per quanto riguarda Roma, invece, la stazione Termini ha visto la sospensione delle attività per il ritrovamento di un corpo di un giovane di 25 anni.