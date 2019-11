Maltempo, infiltrazioni acqua dal tetto: chiusa scuola materna a Roma

Scuola materna chiusa per infiltrazioni d’acqua a Roma. Alle 10 di questa mattina in via Francesco Schupfer 62, zona Aurelio, nella scuola dell’infanzia comunale “il Giardino delle idee”, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma, è intervenuta per verifica strutturale a seguito di infiltrazioni dal lastrico solare per le copiose piogge. Dopo aver effettuato sopralluogo i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura della struttura scolastica.