Maltempo Lazio: disagi, frane, alluvioni e bombe d’acqua a Cassino, Valcomino e Sant’Elia

Cassino, Maltempo, bomba d’acqua e fango su un autobus: in due salvi per miracolo. L’autista ha rotto il vetro e sono riusciti a uscire grazie anche ad un automobilista di passaggio che li ha caricati sulle spalle e li ha portati fuori.

Il pullman è partito dal deposito di Cassino, passava per Vallerotonda, San Biagio e tornava alla Fca di Cassino. Ma ad un certo punto, all’altezza della variante a San Biagio all’improvviso è arrivato giù come un fulmine fango, acqua e pietre. Il bus di operai si è arenato. L’acqua continuava a salire. Erano in due in quel momento. L’autista ha rotto il vetro sono riusciti a uscire grazie anche ad un automobilista di passaggio che li ha vista e li ha caricati sulle spalle e li ha portati fuori.

Maltempo Lazio: gravi disagi in ciociaria a Valcomino

In ciociaria ancora maltempo, Valcomino in ginocchio: territorio devastato. Un’auto sommersa e non solo: i nubifragi in atto dalla notte hanno provocato frane, allagamenti e danni ingenti. Il fiume Rapido è esondato a Sant’Elia provocando disagi e grossi inconvenienti alla viabilità e alle abitazioni.

I problemi maggiori nel Cassinate e in Valcomino. In entrambe le zone i danni sono ingenti. Il fiume Rapido è esondato a Sant’Elia provocando disagi e grossi inconvenienti alla viabilità e alle abitazioni. Stessa situazione in Valcomino, dove tra Villa Latina e Picinisco è crollato un ponte e c’è stato anche un ferito. Il maltempo flagella Sant’Elia Fiumerapido: fango, danni e detriti in tutto il paese. Un torrente che confluisce nel Rapido ha straripato portando con sé fango e detriti. Il garage di un condominio è stato del tutto allagato. Notte insonne nel Comune più colpito dalle piogge incessanti di ieri e di questa notte. Vigili del fuoco in azione per tutta la notte e ancora al lavoro.

Un torrente che confluisce nel Rapido ha straripato portando con sé fango e detriti. Il garage di un condominio è stato del tutto allagato. Alcune criticità pure in altre zone della città dove l’acqua avrebbe anche spostato le vetture dai parcheggi.

A Sant’Elia a causa della pioggia abbondante è straripato un ruscello riversandosi nelle strade del centro storico. Una scena impressionante. Allagati garage e cantine, la furia della corrente ha travolto tutto. Questa mattina il sindaco e i vigili, al lavoro dall’alba, hanno iniziato a fare la conta dei danni e le verifiche. I cittadini sono stati invitati a non lasciare le abitazioni se non strettamente necessario.

Il livello dell’acqua del fiume Rapido è ancora preoccupante. A Cassino, nella zona del Lungofiume, via Sferracavalli, situazione critica. Chiuse diverse strade impraticabili. Anche il sottopassaggio di San Pasquale è rimasto chiuso per alcune ore per poi essere riaperto. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta. I cittadini che abitano vicino al fiume hanno paura, alcuni si stanno attrezzando con barriere fai da te per proteggere abitazioni e capannoni.